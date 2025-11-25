Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил позицию своей страны по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия, выступая на совместном брифинге с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, центральное место в переговорах заняли вопросы укрепления стратегического партнёрства и дальнейшего развития экономического сотрудничества.

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации", – сказал Сердар Бердымухамедов.

Президент подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в укреплении связей между бизнес-сообществами двух стран и реализации совместных индустриальных инициатив.

Бердымухамедов отметил, что энергетика традиционно занимает особое место в отношениях Ашхабада и Астаны. Туркменистан выразил готовность к дальнейшему партнёрству в газовой, электроэнергетической и химической отраслях.

"Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнёрства в сфере электроэнергетики и химической промышленности", – подчеркнул он.

Отдельно туркменский лидер выделил важность развития транспортных коридоров, особенно на фоне глобальных геоэкономических изменений.

"Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг", – заявил Бердымухамедов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать практическую работу по расширению стратегического партнёрства и запуску новых совместных проектов.