Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил позицию своей страны по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия, выступая на совместном брифинге с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, центральное место в переговорах заняли вопросы укрепления стратегического партнёрства и дальнейшего развития экономического сотрудничества.
"При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации", – сказал Сердар Бердымухамедов.
Президент подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в укреплении связей между бизнес-сообществами двух стран и реализации совместных индустриальных инициатив.
Бердымухамедов отметил, что энергетика традиционно занимает особое место в отношениях Ашхабада и Астаны. Туркменистан выразил готовность к дальнейшему партнёрству в газовой, электроэнергетической и химической отраслях.
"Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнёрства в сфере электроэнергетики и химической промышленности", – подчеркнул он.
Отдельно туркменский лидер выделил важность развития транспортных коридоров, особенно на фоне глобальных геоэкономических изменений.
"Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг", – заявил Бердымухамедов.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать практическую работу по расширению стратегического партнёрства и запуску новых совместных проектов.
