Турнир «QAZCONTENT OPEN 2026» по шахматам прошёл среди представителей СМИ

Шахматный турнир «QAZCONTENT OPEN 2026», организованный Федерацией шахмат Казахстана совместно с АО «Qazcontent» ко Дню работников средств массовой информации, успешно завершился.

В интеллектуальной дуэли приняли участие свыше 50 человек – представители телеканалов, печатных изданий, радио и интернет-СМИ, а также блогеры и инфлюенсеры. Соревнование проводилось в формате блица по швейцарской системе в 7 туров, а полуфинальный этап был организован по нокаут-системе.

На открытии турнира заместитель председателя Комитета информации Министерства культуры и информации РК Ерхан Таткен отметил, что шахматы являются уникальным видом спорта, который развивает стратегическое мышление, выдержку и ответственность. По его словам, как в журналистике, так и в шахматах важно тщательно продумывать каждый шаг. Он также подчеркнул, что турнир служит площадкой для обмена опытом между представителями медиасферы и укрепления профессиональных связей.

Руководитель пресс-службы Правительства РК Мақсат Толегенов сообщил, что в последние годы интерес к шахматам в Казахстане значительно вырос. Он отметил, что эта интеллектуальная игра играет важную роль не только как спортивное соревнование, но и как средство формирования культуры мышления, а также подчеркнул, что турнир является важной инициативой, объединяющей представителей медиасообщества.

Председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин сообщил, что данный турнир проводится уже второй год подряд и стал эффективной площадкой для сближения представителей медиасферы. Кроме того, он заявил, что проект планируется продолжать и в дальнейшем, превратив его в традиционный ежегодный турнир.

Генеральный спонсор турнира, председатель президиума Национальной конфедерации работодателей «Paryz» Жумабек Жаныкулов заявил, что рад оказывать поддержку этой важной и полезной инициативе. По его убеждению, шахматный турнир не только объединяет людей и расширяет интеллектуальный кругозор, но и служит действенным инструментом укрепления делового партнёрства. Также он проинформировал, что на следующий год запланировано двукратное увеличение призового фонда соревнования.

По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Сагыныш Ансабаев («Казмедиа орталыгы») – 500 000 тенге;

2-е место – Нурлан Салыкбаев (телеканал «Qazaqstan») – 200 000 тенге;

3-е место – Жанболат Торешов («Казмедиа орталыгы») – 100 000 тенге.

Все призёры были удостоены дипломов, ценных подарков и денежных сертификатов.

Среди участников были представители телеканалов «Хабар», «Qazsport», «Tengrinews.kz», «Elordainfo.kz», «Литер», «Egemen Qazaqstan» и других ведущих средств массовой информации страны. Турнир стал не только спортивным состязанием, но и интеллектуальной площадкой, которая позволила установить профессиональные контакты, обменяться мнениями и встретиться в дружеской атмосфере.

Как отметили организаторы, «QAZCONTENT OPEN» в дальнейшем также будет проводиться ежегодно и продолжит развиваться в качестве традиционной интеллектуальной платформы, объединяющей представителей СМИ.