Турнир среди хоккеистов-любителей прошел в Астане
Участие приняли 8 любительских команд.
В столице в рамках принципа «Закон и порядок» и в поддержку программы «Астана – город без наркотиков» был организован турнир ASTANA ICE CUP среди хоккеистов-любителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Соревнования проходили на катке детско-юношеской спортивной школы №10.
Турнир проводился в формате 3х3, в нем приняли участие 8 любительских команд.
Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, содействие повышению правовой культуры среди молодежи, а также поощрение воздержания от вредных привычек через спорт.
«Сегодняшний турнир прошел при поддержке акимата района Алматы города Астаны. Организовали мероприятие совместно с детско-юношеской спортивной школой №10 и городской любительской хоккейной лигой. Игры были напряженными и интересными, и участники, и зрители остались довольны. Формат 3х3 – быстрый и динамичный, поэтому этот опыт дал спортсменам новые возможности. Мы продолжаем поддерживать подобные турниры в рамках программы «Астана – город без наркотиков». Любите хоккей и занимайтесь спортом», - сказал руководитель организации соревнований Любительской хоккейной лиги города Астаны Абай Макушкин.
Центральный нападающий команды «Алпамыс» Илья Литинцев поделился своими впечатлениями.
«Соревнования прошли на высоком уровне. Весь процесс был систематизирован: качество ледового катка, расписание игр, судейство – всё было на высшем уровне.
Такие условия позволяют спортсменам выкладываться и показывать все свои возможности. Особенно благодарен организаторам и акимату. Атмосфера была потрясающей», - сказал он.
Турнир завершился награждением победителей и призеров, участникам были вручены памятные подарки.
