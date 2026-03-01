Соревнования проходили на катке детско-юношеской спортивной школы №10.

Турнир проводился в формате 3х3, в нем приняли участие 8 любительских команд.

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, содействие повышению правовой культуры среди молодежи, а также поощрение воздержания от вредных привычек через спорт.

«Сегодняшний турнир прошел при поддержке акимата района Алматы города Астаны. Организовали мероприятие совместно с детско-юношеской спортивной школой №10 и городской любительской хоккейной лигой. Игры были напряженными и интересными, и участники, и зрители остались довольны. Формат 3х3 – быстрый и динамичный, поэтому этот опыт дал спортсменам новые возможности. Мы продолжаем поддерживать подобные турниры в рамках программы «Астана – город без наркотиков». Любите хоккей и занимайтесь спортом», - сказал руководитель организации соревнований Любительской хоккейной лиги города Астаны Абай Макушкин.

Центральный нападающий команды «Алпамыс» Илья Литинцев поделился своими впечатлениями.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Весь процесс был систематизирован: качество ледового катка, расписание игр, судейство – всё было на высшем уровне.

Такие условия позволяют спортсменам выкладываться и показывать все свои возможности. Особенно благодарен организаторам и акимату. Атмосфера была потрясающей», - сказал он.