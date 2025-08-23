Турниры, концерты и фестивали: как в Астане отметят 30-летие Конституции
В этот день намечаются массовые праздники.
В этом году Казахстан отмечает 30 лет Конституции, передает BAQ.KZ. В честь юбилея в Астане подготовили обширную программу: жителей и гостей столицы ждут спортивные турниры, концерты, фестивали и познавательные встречи.
Праздничные мероприятия начались 23 августа и продлятся до конца месяца.
- Спорт. Футбольные и волейбольные турниры, шахматные партии, велопробег "Astana Ormany", эко-забег и даже состязания по асык ату.
- Культура. Конкурсы поэзии и рисунков, челленджи, выставки в библиотеках и музеях, фестиваль для детей с особыми потребностями.
- Музыка. Большие концерты под открытым небом, в том числе на амфитеатре у набережной и у Театра имени Мамбетова.
- Знания. Лекции, уроки права и встречи "Диалог поколений", где молодежь пообщается с аксакалами.
Кульминацией станет 30 августа — в День Конституции на главных площадках города пройдут массовые праздники, концерты и спортивные состязания. Кроме того, в эти дни в Астане откроют новые школы, детские сады и дворовые пространства.
