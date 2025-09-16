В 2024 году Казахстан посетили более 9,2 тысячи граждан Японии — на 38% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazakh Tourism. Для туристической отрасли это сигнал: Япония превращается в одно из ключевых направлений для развития сотрудничества.

В Токио и Осаке казахстанские туроператоры Skyway, Kompass и MLtour вместе с Air Astana презентовали возможности страны крупнейшим игрокам японского рынка — HIS, JTB, JATA, Otomo Travel, Tairiku Travel, All Seasons Travel и другим. На переговорах речь шла не только о классических маршрутах, но и о новых форматах путешествий — от культурных туров до уникальных этно-локаций. В Осаке, на площадке ЭКСПО-2025, при поддержке Kazakh Tourism и QazExpoCongress прошли B2B-встречи, где были представлены проекты Air Astana, туристский комплекс "Karavansaray Turkistan" и центр "Open Turkistan".

Это важное направление, в рамках которого мы стремимся раскрыть туристский потенциал Казахстана и укрепить двусторонние связи, — подчеркнул и.о. председателя правления "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.

Для японских компаний сотрудничество с Казахстаном открывает новые ниши, а для казахстанской индустрии — шанс закрепиться в одном из самых ёмких и перспективных туристских рынков Азии.