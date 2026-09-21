Турпоток растет: Балхаш и Каркаралы готовят новые проекты для отдыхающих

Более 400 тысяч туристов отдохнули в Карагандинской области этим летом. Каждый второй путешественник выбрал Балхашскую курортную зону. Итоги сезона и дальнейшие планы по развитию туризма обсудили на аппаратном совещании в акимате региона, передает BAQ.KZ.

Одним из факторов роста турпотока стала транспортная доступность Балхаша. Около 16 тысяч человек воспользовались авиарейсами из Астаны и Алматы. Еще более 13 тысяч пассажиров перевезли дополнительные шесть вагонов поезда Караганда – Балхаш.

На Балхаше открываются новые зоны отдыха

В течение сезона на популярных туристических локациях усилили меры безопасности. В Торангалыке открылась новая спасательная станция, для маломерных судов определили специальные места, а акватории оборудовали буйками.

В Балхаше в этом году открылись две новые зоны отдыха, еще четыре готовятся к запуску. Продолжаются благоустройство побережья, модернизация городской инфраструктуры и реализация проектов по водоснабжению.

Растет и интерес бизнеса. С начала года в регионе появились 14 новых туристических объектов. В частности, на территории индустриальной зоны туристского направления начал работу круглогодичный отель Premium Villa Balkhash. В планах также развитие проекта Winter Balkhash, рассчитанного на круглогодичный прием туристов.

«Особенно важно, что бизнес начинает заходить не только в традиционные форматы небольших баз отдыха, но и в круглогодичные проекты. С начала года открылись 14 новых объектов», – рассказала руководитель управления туризма Ирина Любарская.

Одним из крупнейших событий летнего сезона стал Balkhash Tour Fest. Фестиваль собрал 75 тысяч гостей и вошел в республиканский календарь туристских мероприятий. На площадке также проходили концерты, спортивные соревнования и выставки.

Каркаралы становится еще одним центром притяжения туристов

Развитие туризма в Карагандинской области не ограничивается Балхашем. Еще одним перспективным направлением власти называют Каркаралинский район.

В рекреационной зоне «Бугылы» создается необходимая инфраструктура. В Каркаралинском государственном национальном природном парке сейчас действуют четыре туристических маршрута общей протяженностью более 70 километров. Среди них есть пешие, конные и комбинированные маршруты. Еще два находятся в разработке.

За восемь месяцев объем инвестиций в туристическую отрасль области вырос почти в пять раз. Инвесторам предоставили 19 земельных участков, в том числе для развития туризма в Каркаралинском национальном парке.

Развивать туристическую инфраструктуру также планируют в Бухар-Жырауском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Осакаровском районах, а также в Приозерске. Среди перспективных направлений – экологический, оздоровительный, гастрономический, этнокультурный и событийный туризм.

Всего в области разработано и утверждено 115 туристических маршрутов. Информационные центры для путешественников работают в аэропорту Сары-Арка, на железнодорожном вокзале Караганды и в аэропорту Балхаша. В дальнейшем их число планируют увеличить.

Теперь регион начинает подготовку к зимнему сезону и следующему лету. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил заранее решить основные инфраструктурные и организационные вопросы.

«Нужно уделить особое внимание подготовке к следующему туристическому сезону. В первую очередь это безопасность туристов, развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры, качество связи и придорожного сервиса, состояние пляжей и зон отдыха, а также вопросы санитарного обеспечения», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

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