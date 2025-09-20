В Павлодарской области фиксируется уверенный рост интереса к путешествиям: за первое полугодие 2025 года объекты размещения региона приняли 129 тысяч туристов, что на 31% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ. На фоне растущего турпотока Управление физической культуры и спорта совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" и национальной компанией Kazakh Tourism провели обучающий семинар для представителей местного турбизнеса.

Главные темы встречи — создание конкурентоспособных туристских продуктов, запуск агротуризма, стандарты качества и цифровизация услуг. По словам и.о. председателя правления Kazakh Tourism Даниела Сержанұлы, "важно не просто привлечь туриста, но и обеспечить комфортные условия его пребывания. Обучение локального бизнеса напрямую влияет на формирование устойчивой туристской экосистемы".

Участникам представили реальные кейсы по развитию туризма в сельской местности, инструменты для формирования новых продуктов, а также рассказали о программе "Знак качества", которая с 2021 года помогает повышать уровень сервиса в индустрии гостеприимства. Сегодня более 200 компаний уже подтвердили соответствие стандартам и получили статус "Very Nice" или "Nice". Особое внимание уделили агротуризму — одному из перспективных направлений для региона. Эксперты считают, что именно сельский и экологический отдых способен стать визитной карточкой Павлодарской области и привлечь ещё больше путешественников.