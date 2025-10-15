В рамках конференции по сотрудничеству в области пищевых продуктов инициативы "Один пояс, один путь" в Шанхае состоялась встреча министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрахимом Юмаклы, передаёт BAQ.KZ.

Главной темой переговоров стало расширение торгово-экономического партнёрства в агропромышленном комплексе, в том числе поставки мяса, зерна и зернобобовых.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что стратегическое партнёрство Казахстана и Турции в агросекторе остаётся одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.

"За первые восемь месяцев 2025 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 2,9% и достиг 186,7 млн долларов. Казахстан поставляет в Турцию овощи бобовые, хлопковое волокно, отруби и семена льна. Сейчас мы готовы расширить ассортимент и увеличить объёмы", — отметил министр.

Особое внимание уделили возможности открытия турецкого рынка для казахстанской говядины. После снятия многолетних ветеринарных ограничений казахстанские предприятия готовы ежегодно поставлять в Турцию более 10 тысяч тонн мяса.

Кроме того, Казахстан предложил стать эксклюзивным поставщиком твердой пшеницы (дурум и hi-pro) и выступил с инициативой создания "зернового хаба" на базе Бакинского терминала для оптимизации логистики.

АО "НК "Продкорпорация" также планирует реализовать совместные проекты по выращиванию зернобобовых культур с использованием турецких технологий и семян.

Ибрахим Юмаклы, в свою очередь, отметил высокий потенциал Казахстана как надёжного партнёра в сфере АПК и выразил готовность к ускорению согласования ветеринарных и фитосанитарных процедур, необходимых для расширения экспорта.