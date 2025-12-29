Турция намерена в 2026 году подписать с Сирией соглашение о разведке морских энергетических ресурсов, предусматривающее изучение потенциала шельфа у сирийского побережья, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Middle East Eye со ссылкой на заявление министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, соответствующие планы были озвучены в интервью цифровой платформе GDH. По его словам, Анкара и Дамаск уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере.

Следующим этапом станет заключение отдельного договора, который будет касаться непосредственно офшорной разведки.

"Мы планируем подписать конкретное соглашение по шельфу в 2026 году. После этого сможем провести сейсмические исследования, чтобы оценить потенциал данного участка", — отметил Байрактар.

Министр подчеркнул, что подписание соглашения не будет означать автоматического начала буровых работ, а станет лишь шагом к изучению возможностей морской энергетической разведки.