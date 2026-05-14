Турция может привлечь в Казахстан новые инвестиционные проекты — МИД
Турецкие инвесторы проявляют интерес к промышленности Казахстана и не только
Турция планирует усилить инвестиционную активность в Казахстане. Об этом на брифинге в Сенате сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, передает BAQ.KZ.
По его словам, Турция уже входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. Особенно заметно активизировались экономические связи между двумя странами в последние годы.
"Сегодня в Астане в рамках бизнес-форума будут подписаны дополнительные соглашения. Однако точный объем инвестиций пока назвать не могу, поскольку возможны новые договоренности. Думаю, сегодня будут озвучены хорошие показатели", - отметил заместитель министра.
Он также сообщил, что турецкие инвесторы проявляют интерес к обрабатывающей промышленности Казахстана, в том числе к сфере переработки металлургической продукции. Кроме того, активно развиваются проекты в аграрном секторе и производственной сфере.
Так, в индустриальном кластере Астаны уже налажено производство металлоконструкций и медицинских изделий. В этом направлении работает турецкая компания YDA Group.
По словам Алибека Куантырова, подробная информация о новых инвестиционных соглашениях будет опубликована после завершения бизнес-форума.
Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану с государственным визитом. В рамках поездки стороны обсуждают вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Также ожидается участие Эрдогана в неформальном саммите Организация тюркских государств, который пройдет в Туркестан.
