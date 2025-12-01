Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что пришло время "открыть новую главу" в отношениях с Турцией, подчеркнув, что страна стала "центральным партнёром" Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По его словам, Германия готова поддержать Анкару на пути к членству в Евросоюзе, но Турция должна подтвердить серьёзность своих намерений и соблюдать критерии ЕС, включая демократию, права человека и верховенство закона.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подтвердил твёрдую позицию Анкары: вступление в ЕС остаётся стратегической целью Турции, и страна готова выполнять все требования для достижения этого. При этом он отметил недовольство Турции "стагнацией" переговоров, которые фактически заморожены с 2018 года, несмотря на статус кандидата с 1999 года и официальное начало переговоров в 2005-м.

Эксперты отмечают, что слова Вадефуля дают Турции новый шанс на возобновление диалога с ЕС и открывают перспективу реального членства, если страна подтвердит готовность двигаться по установленным правилам и выполнит ключевые требования европейского союза. Германия выступает в роли надёжного партнёра, готового сопровождать Анкару в этом процессе.