Турция рассматривает возможность приобретения 40 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Ожидается, что соответствующее соглашение может быть подписано по итогам официального визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкару, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание Türkiye.

Визит британского премьера состоится 27 октября. В ходе переговоров планируется обсудить укрепление стратегического партнерства между Турцией и Великобританией, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Предполагаемая сделка станет одним из ключевых пунктов повестки встречи и может укрепить военно-техническое сотрудничество двух стран.