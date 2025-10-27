Турция намерена закупить 40 истребителей
Соглашение может быть подписано по итогам визита премьер-министра Великобритании.
Сегодня, 16:30
33Фото: Pixabay.com
Турция рассматривает возможность приобретения 40 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Ожидается, что соответствующее соглашение может быть подписано по итогам официального визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкару, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание Türkiye.
Визит британского премьера состоится 27 октября. В ходе переговоров планируется обсудить укрепление стратегического партнерства между Турцией и Великобританией, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Предполагаемая сделка станет одним из ключевых пунктов повестки встречи и может укрепить военно-техническое сотрудничество двух стран.
