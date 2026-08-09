Турция предложила России и Украине прекратить удары по судам в Черном море

Турция предложила России и Украине договориться о моратории на удары по судам в Черном море. Анкара уже передала предложение обеим сторонам и теперь ждет их ответа, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Турция предлагает создать отдельный механизм, который позволит прекратить атаки на суда в Черном море. В Анкаре считают, что боевые действия создают серьезную угрозу гражданскому судоходству и коммерческим перевозкам.

Фидан отметил, что в последнее время атакам подвергались суда турецких компаний, а среди членов экипажей были граждане Турции. В начале августа турецкий МИД сообщил о ранениях моряков после ударов беспилотников по двум судам, принадлежащим турецким компаниям. На фоне роста угроз Турция также начала ограничивать движение некоторых коммерческих судов в Черном море.

По данным Bloomberg, отдельным судам, направлявшимся в российский Новороссийск, пока не выдают разрешения на транзит. Анкара уже поднимала вопрос безопасности судоходства перед Москвой и Киевом в декабре 2025 года. Теперь Турция пытается добиться конкретной договоренности — механизма, который защитит суда от атак независимо от того, под чьим флагом они идут.