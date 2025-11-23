Турция официально объявлена принимающей страной 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Такое решение было согласовано всеми участниками процесса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

Председательство на COP31 возьмёт на себя Анкара, а переговорный процесс будет курировать Австралия. Главные дискуссии по глобальной климатической повестке пройдут в 2026 году в Анталье.

Текст консенсуса был утвержден группой Западной Европы и других стран при ООН, в которую входит Турция. Подготовительный этап конференции стартует в Австралии, где основной акцент будет сделан на климатическом финансировании и экологической поддержке стран Тихого океана.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум, выступая на Генеральной Ассамблее, поблагодарил страны за поддержку и подчеркнул значимость предстоящего события.

"Проведены сотни двусторонних встреч, визиты в десятки стран, дни дипломатических переговоров. И, наконец, Турция — председатель и хозяин COP31. Мы начинаем самый важный марафон ради нашего общего дома — нашей планеты", — написал министр в соцсети Х.

Проведение COP31 в Турции станет одним из крупнейших международных событий, посвящённых климату, устойчивому развитию и глобальному сотрудничеству в сфере экологии.