Турция приостановила закупки нефти у России после украинских атак

Турция временно прекратила закупки российской нефти Urals через черноморские порты после атак украинских беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные LSEG. После атак работу приостановил нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. Один из танкеров, который должен был зайти в порт для погрузки, развернулся и ушёл в море из-за опасений новых воздушных атак.

После этого приём нефти и её погрузка на терминале были остановлены. Обычно через «Шесхарис» проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным Reuters, в августе Турция пока не покупала российскую нефть Urals через черноморские порты. Для сравнения, в июле объём поставок из российских портов Чёрного моря в Турцию составил около 300 тысяч тонн — примерно вдвое меньше, чем месяцем ранее.

При этом в августе пока планируется отгружать только казахстанскую нефть сорта KEBCO. Reuters отмечает, что объём поставок российской нефти в Турцию в этом месяце может оказаться ещё ниже.