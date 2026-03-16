Турция приветствовала проведение конституционного референдума в Казахстане
Сегодня 2026, 21:10
Фото: Pixabay.com
Власти Турции прокомментировали проведение республиканского референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан, который состоялся 15 марта, передает BAQ.KZ.
В официальном заявлении отмечается, что в Анкаре приветствуют тот факт, что голосование прошло в мирной и спокойной атмосфере. Также подчеркивается, что за ходом референдума следили международные наблюдатели из Турции.
Турецкая сторона выразила надежду, что поправки в Конституцию, принятые по итогам референдума, окажутся благоприятными для дальнейшего развития Казахстана.
«Мы рады, что конституционный референдум в Казахстане, который состоялся вчера и за которым также наблюдали представители Турции, прошел в мирной и спокойной атмосфере. Надеемся, что изменения в Конституцию Казахстана, принятые по итогам референдума, будут на благо страны», — говорится в заявлении.
