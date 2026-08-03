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Турция сообщила о задержании фигуранта дела о покушении на Эрдогана

3 Августа 2026, 00:35
АВТОР
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МВД Турции 3 Августа 2026, 00:35
3 Августа 2026, 00:35
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Фото: МВД Турции

Турецкие правоохранительные органы задержали бывшего военного летчика, который, по данным МВД Турции, входил в группу, совершившую попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота в июле 2016 года.

По информации ведомства, задержанный с инициалами Б.К. в течение десяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Операцию провели в провинции Афьонкарахисар при участии подразделений разведки и полиции.

Бывший капитан, пилот вертолета Б.К., который входил в состав отряда специального назначения, совершившего попытку покушения на нашего уважаемого Президента в Мармарисе, и находился в розыске по "красному уведомлению" Интерпола, был задержан сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом, — сообщили в МВД Турции.

Попытка государственного переворота произошла в ночь на 15 июля 2016 года. По данным турецких властей, тогда группа военных предприняла попытку захватить власть, а Эрдоган незадолго до нападения покинул отель в Мармарисе. В результате тех событий погибли около 290 человек.

Анкара возлагает ответственность за попытку переворота на организацию FETÖ, связанную с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которую в Турции считают террористической.

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