Турция сообщила о задержании фигуранта дела о покушении на Эрдогана

Турецкие правоохранительные органы задержали бывшего военного летчика, который, по данным МВД Турции, входил в группу, совершившую попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота в июле 2016 года.

По информации ведомства, задержанный с инициалами Б.К. в течение десяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Операцию провели в провинции Афьонкарахисар при участии подразделений разведки и полиции.

Бывший капитан, пилот вертолета Б.К., который входил в состав отряда специального назначения, совершившего попытку покушения на нашего уважаемого Президента в Мармарисе, и находился в розыске по "красному уведомлению" Интерпола, был задержан сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом, — сообщили в МВД Турции.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı… pic.twitter.com/TAsdqc4ZUx — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2026

Попытка государственного переворота произошла в ночь на 15 июля 2016 года. По данным турецких властей, тогда группа военных предприняла попытку захватить власть, а Эрдоган незадолго до нападения покинул отель в Мармарисе. В результате тех событий погибли около 290 человек.

Анкара возлагает ответственность за попытку переворота на организацию FETÖ, связанную с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которую в Турции считают террористической.