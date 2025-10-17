Туры, которые не состоялись: полиция расследует аферу на 52 млн тенге
Жительница Караганды лишилась долгожданного отпуска из-за недобросовестного турагентства, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
53-летняя женщина обратилась в полицию после того, как передала 900 тысяч тенге владелице туристического агентства за организацию поездки, которая так и не состоялась. Вскоре выяснилось, что пострадавших оказалось гораздо больше — всего в полицию поступило 35 заявлений от клиентов этого агентства, потерявших свои деньги.
По словам подозреваемой, она не смогла выполнить обязательства из-за резкого скачка курса валют, что якобы привело к финансовым трудностям. Тем не менее, общий ущерб потерпевших превысил 52 миллиона тенге. В настоящее время женщина взята под стражу, чтобы обеспечить объективное и полное расследование уголовного дела, которое уже начато.
