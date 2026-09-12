Тушивших гигантский пожар в «Семей орманы» наградили

Сотрудников, которые участвовали в тушении крупного лесного пожара в государственном лесном природном резервате «Семей орманы», наградили в Казахстане. Торжественную церемонию провел министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров. Сотрудникам вручили благодарственные письма президента Касым-Жомарта Токаева, ордена «Құрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін».

Выражаю вам благодарность за верность служебному долгу, отвагу и мужество, проявленные при ликвидации лесного пожара в области Абай. Ваши оперативные действия, профессионализм и решительность помогли предотвратить распространение природной стихии и обеспечить безопасность граждан, — говорится в благодарственном письме президента.

Лесной пожар в «Семей орманы» начался 16 июля около 10:00 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 28 июля. В министерстве экологии тогда не уточнили площадь пожара.

Однако бывший министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщал, что предварительно огонь распространился на 370 гектаров. После пожара ДЧС области Абай начало досудебное расследование. Дело расследуется по части 2 статьи 204 УК РК — за неосторожное обращение с огнем или другими источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия либо особо крупный ущерб.