В Национальном музее искусств имени Абылхана Кастеева с 25 сентября по 8 ноября 2026 года пройдет выставка «Нити наследия», посвященная 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Казахстана, основоположницы национальной школы казахстанского гобелена Батимы Заурбековой.

Посетителям представят более 80 произведений, среди которых гобелены, живопись и графика из фондов музея и семейного архива художницы.

Что увидят посетители

Экспозиция познакомит гостей с творчеством Батимы Заурбековой, которая более полувека развивала искусство казахстанского гобелена, сочетая национальные традиции с современным художественным языком.

Выставка покажет, как традиции ковроткачества и казахского орнамента стали основой для нового направления в отечественном изобразительном искусстве.

Как построена выставка

Экспозиция разделена на три тематических пространства.

Первый зал посвящен связи творчества художницы с национальным декоративно-прикладным искусством. Второй раскрывает основные направления ее творчества, объединяя произведения по темам и художественным образам.

Финальный зал посвящен образу женщины в казахской культуре. Центральным элементом станет подвешенный шанырак, вокруг которого разместят портреты казахских красавиц в национальных костюмах.

Кроме того, посетители смогут посмотреть документальный фильм о Батиме Заурбековой, ознакомиться с архивными фотографиями и попробовать поработать на учебном ткацком станке.

Важность выставки

Организаторы отмечают, что «Нити наследия» – это не только ретроспектива творчества художницы, но и возможность по-новому взглянуть на гобелен как на современный вид искусства.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей – от ценителей искусства и исследователей до дизайнеров, архитекторов и представителей креативных индустрий.