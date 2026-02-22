"Ты нужен нам в Америке": Трамп публично позвал Роналду из "Аль-Насра"
Президент США Дональд Трамп публично обратился к нападающему Аль-Наср Криштиану Роналду, пригласив португальскую звезду продолжить карьеру в Америке.
Президент США Дональд Трамп публично обратился к нападающему Аль-Наср Криштиану Роналду, пригласив португальскую звезду продолжить карьеру в Америке, сообщает BAQ.kz.
"Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен!" — написал Трамп в своих социальных сетях.
Ранее в феврале Роналду оказался в центре конфликта с руководством саудовского клуба и временно бойкотировал матчи команды. По данным СМИ, форвард был недоволен работой Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который курирует "Аль-Наср".
Сообщалось, что игрок считал: клуб получает меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими проектами фонда — прежде всего с "Аль-Хиляль". Позднее португалец вернулся в состав.
Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, переехав в Саудовскую Аравию вместе с семьей.
