На участке республиканской трассы «Сарыозек – Коктал» в области Жетысу грузовые автомобили объезжали автоматизированную станцию измерения по технической дороге. Прокуратура приняла меры для пресечения незаконного объезда.

Как грузовики объезжали контроль

Транспортные прокуроры выявили факты объезда тяжеловесными грузовиками автоматизированной станции измерения на участке автодороги «Сарыозек – Коктал».

Для объезда водители использовали техническую дорогу, которую частное предприятие построило для производственных нужд.

При координации Главной транспортной прокуратуры филиал «КазАвтоЖол» с привлечением специальной техники физически перекрыл объездной путь.

Теперь движение грузового транспорта осуществляется через автоматизированный стационарный комплекс весогабаритного контроля.

Как усилят контроль

Для усиления контроля создана межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники прокуратуры, Инспекции транспортного контроля и административной полиции.

Работа группы будет проводиться по межтерриториальному принципу.

Кроме того, принято решение увеличить количество мобильных весовых комплексов.

Совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» также прорабатывается вопрос установки автоматизированной системы контроля на въезде в город Конаев. Ожидается, что это позволит повысить эффективность контроля весовых параметров грузового транспорта.

Сколько нарушителей привлекли к ответственности

За истекший период текущего года Инспекция транспортного контроля привлекла к административной ответственности около 22 тыс. лиц за превышение допустимых весовых и габаритных параметров.

Общая сумма наложенных штрафов составила 6 млрд тенге.

Кроме того, проверяется деятельность предприятий, допускающих выезд грузового транспорта с превышением установленных весовых параметров. За этот же период к ответственности привлечены 363 субъекта.

Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается.