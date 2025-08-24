В Актау на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона весом около 50 килограммов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл в детском игровом центре "Apollo", расположенном в торгово-развлекательном центре "Saya Park", в минувший четверг, 21 августа.

По словам матери ребенка Айнуры Бисембаевой, конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка. Снаружи она была обтянута мягким чехлом, внутри же находился металлический блок.

"Противовес был без всякого крепления. Я сама пыталась его поднять, но он оказался слишком тяжелым", - рассказала мама.

Ребёнка доставили в больницу, где после рентгена переломов и трещин не выявили. У мальчика сохраняются жалобы на боль в ноге, и ему назначено МРТ. По словам матери, сын стал плохо спать и нуждается в консультации психолога.

"Семья требует возместить моральный ущерб с руководства игрового центра "Apollo" в размере 200 тысяч тенге. По словам женщины, в "Apollo" ей предложили лишь оплатить прием у врача, лекарства, купленные в первый день, а также пообещали разовое посещение аквапарка или игрового центра", - пишет портал.

Полиция зарегистрировала обращение и сообщила, что материалы будут направлены в Актауский городской акимат.