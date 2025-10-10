В Костанае тёплые остановки с системой отопления и камерами видеонаблюдения, установленные несколько лет назад, оказались под огнём критики. Вместо комфорта для пассажиров они нередко превращаются в приют для бездомных, а часть павильонов вовсе не греет зимой. Жители жалуются, что внутри ночуют по несколько человек, оставляя мусор, неприятный запах и следы антисанитарии. Камеры разбиты, двери сломаны, пассажиры избегают таких мест.

Еще в январе аким Костаная поручил сменить обслуживающую компанию и отказаться от установки подобных павильонов в центре города. Ранее проект задумывался как элемент комфортной городской среды, но теперь стал примером того, как без должного контроля инициатива может обернуться проблемой. В деталях проблемы разбирался корреспондент BAQ.kz.

Ручки починили, стены ароматизировали

После начала нового отопительного сезона корреспондент BAQ.KZ проверил, как работают "тёплые" остановки и стало ли их больше. Оказалось, что нарекания у костанайцев по-прежнему остаются. Одни жалуются на сломанные ручки, другие — на неудобные скамейки.

"Это ещё зима не настала! Вот появятся бомжи — начнётся грязь, вонь и антисанитария", — возмущается пенсионерка Лидия Хоменко.

Проблемы с "тёплыми" остановками начались почти сразу после их установки. Первые одиннадцать павильонов с утеплителем и батареями появились в 2023 году. Годом ранее о необходимости таких объектов говорил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото Аскар Кенжетаев

Однако уже в декабре 2023-го жители стали жаловаться, что павильоны не греют, а попасть внутрь невозможно — двери оказались закрыты на замок. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог тогда объяснили, что подрядчик нарушил сроки сдачи, и остановки не успели подключить к электросети до наступления холодов.

Позже, после череды жалоб, в акимате сообщили о смене подрядной организации. В новой обслуживающей компании уверяют, что все павильоны подготовлены к зиме: отремонтированы ручки, батареи, кондиционеры, а также установлена сеть Wi-Fi.

В обслуживающей компании утверждают, что перед наступлением холодов павильоны привели в порядок и теперь стараются поддерживать их в надлежащем состоянии.

"Все остановки сейчас регулярно обрабатываем дымом — так называемым “сухим паром” с добавлением ароматизаторов, чтобы убрать неприятные запахи. Этот дым въедается в стены и нейтрализует стойкий запах", — рассказал директор ТОО "Торговая компания Profit" Василий Авдеенков.

По его словам, несмотря на все меры, жалобы от жителей продолжают поступать в службу iKomek почти ежедневно. Сообщения оперативно передают подрядчику, и специалисты стараются устранять недочёты в тот же день.

Фото Аскар Кенжетаев

Авдеенков признаёт, что тёплые павильоны — проект недешёвый, но при этом достаточно качественный: в них используется итальянская фурнитура. Однако это и создаёт сложности при ремонте.

"Если кто-то срывает ручку или ломает замок, оригинальную фурнитуру приходится заказывать из-за рубежа. Пока она придёт, жители успевают неоднократно пожаловаться. Поэтому недавно мы решили ставить более простые, не автоматические ручки, чтобы не ждать производителя и быстрее устранять поломки", — пояснил он.

Куда девать бездомных?

Но главной проблемой остаются люди без определенного места жительства, которые практически живут в павильонах, особенно в сильные морозы и по ночам.

"Теплые остановки оборудованы автоматическим замком, который открыт только днем, на ночь мы его блокируем. Но бомжи срывают его, заходят в павильоны и спят на лавочках. Утром люди жалуются на запах и грязь", - говорит Василий Авдеенков.

Впереди — очередная зима с морозами и пронизывающими ветрами, и вместе с ней вновь обострится старая проблема: бездомные занимают тёплые остановки. Как эффективно решить эту ситуацию — пока никто не знает.

Однако директор обслуживающей организации уже подготовил несколько предложений, с которыми намерен обратиться в акимат. Первая идея — установить сигнализацию на каждую тёплую остановку. Если ночью кто-то попытается взломать замок, сработает сирена, и на место приедет полиция. Впрочем, вероятнее всего нарушители сбегут ещё до её прибытия. Стоимость оснащения одной остановки системой сигнализации оценивается примерно в 600 тысяч тенге.

Вторая инициатива — установка внутри павильонов антивандальных скамеек, которые будет невозможно повредить или вынести.

"Сейчас на остановках установлены очень удобные лавочки — широкие и длинные. Именно на них и устраиваются на ночлег бездомные, — рассказывает директор ТОО “Торговая компания Profit”. — За рубежом я видел другую практику: лавочки там делают только для сидения. Стоит лечь — появляются небольшие шипы, которые не дают возможности спать. Таким образом решают проблему ночёвок бездомных. Подобное можно было бы внедрить и у нас".

Пока что эти идеи официально не представлены властям, но, по словам коммунальщиков, с наступлением холодов ситуация вновь обострится.

Что проблема действительно существует, подтверждают и в департаменте полиции Костанайской области.

"С начала года на телефон “102” поступило 22 сообщения, касающихся тёплых остановок. В основном речь идёт о нахождении лиц без определённого места жительства и распитии спиртных напитков. В зависимости от характера вызова и личности нарушителя сотрудники полиции проводят профилактические беседы, доставляют граждан в медицинский вытрезвитель и при необходимости привлекают к административной ответственности", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции также уточнили, что камеры видеонаблюдения, установленные в тёплых остановках, не подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ). При поступлении жалоб фиксация нарушений осуществляется с ближайших уличных камер — если они есть поблизости. Это заметно осложняет работу полицейских, ведь о проблеме говорили ещё год назад. Тогда начальник городского управления полиции Булат Иманов пояснял, что видеопоток с остановок передаётся не в ЦОУ, а в систему iKomek, откуда информация поступает только по запросу. Как выяснилось, услуга прямой передачи видео между iKomek и ЦОУ до сих пор не внедрена. Тогда аким Костаная поручал полицейским самостоятельно объезжать павильоны и следить за ситуацией.

Фото Аскар Кенжетаев

Дополнительную сложность создают и юридические ограничения. Полицейские не могут составлять протоколы в отношении бездомных, если те не распивают спиртные напитки и не нарушают общественный порядок. Выгнать человека из тёплого павильона только за то, что он там греется, сотрудники не имеют права. Однако жалоб на антисанитарию и неприятный запах от этого меньше не становится.

При этом, по данным полиции, в Костанае работают ночлежки для лиц без определённого места жительства. Но, как отмечают в ведомстве, многие бездомные избегают этих приютов — главным образом из-за запрета на употребление алкоголя.

Количество тёплых остановок сократили

Проблема бездомных, облюбовавших тёплые остановки в центре Костаная, уже повлияла на городскую политику. В акимате подтвердили, что в этом году количество таких павильонов было сознательно сокращено, а их расположение — пересмотрено.

"Всего в Костанае сейчас 490 остановок, из них 17 — тёплые. В этом году мы установили 35 новых конструкций, но только три из них — с подогревом", — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Нурдаулет Бейсенов.

Он напомнил, что два года назад в Костанае установили сразу 11 тёплых остановок, в основном в центре. Однако после многочисленных жалоб горожан и критики со стороны общественности было решено изменить подход. Теперь такие павильоны размещают преимущественно на окраинах — возле школ и колледжей, чтобы зимой в них могли согреться дети.

По данным акимата, установка одной обычной остановки обходится бюджету примерно в 14 миллионов тенге, а тёплой — около 17 миллионов. Если же в будущем будет одобрена идея об оснащении павильонов сигнализацией и антивандальными скамейками, то их стоимость возрастёт ещё больше.

В городском акимате надеются, что предпринятые меры всё-таки помогут улучшить ситуацию с тёплыми павильонами, которые, несмотря на проблемы, действительно востребованы у жителей. Ведь зимой температура в Костанае нередко опускается ниже –30 °C, а многие школьники и дошкольники ежедневно добираются до учебных заведений на автобусах.

Тем временем транспортная ситуация в городе остаётся напряжённой. В этом году под сокращение попали 14 городских маршрутов: на некоторых линиях убрали по 9–10 автобусов. В результате интервалы движения увеличились до 15 минут и более, что вызвало шквал недовольства пассажиров. Горожане жалуются на переполненные салоны и длительное ожидание транспорта. При дефиците автобусов и холодных остановках зимой число жалоб, очевидно, только возрастёт.

Стоит отметить, что сама идея установки тёплых павильонов была заимствована у столицы. В Астане подобные конструкции начали устанавливать более десяти лет назад — сейчас их около 300. Однако и там горожане регулярно жалуются на одни и те же проблемы: бездомные, антисанитария, поломанные двери и ручки. Тем не менее, в начале этого года власти столицы объявили о планах установить ещё 50 тёплых остановок. Стоимость каждой из них для бюджета составляет примерно 12 миллионов тенге.