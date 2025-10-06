На восточном склоне Эвереста разыгралась стихия — сильнейший за последние годы снежный шторм обрушился на регион, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По предварительным данным, почти тысяча альпинистов оказались заблокированы на высоте свыше 4900 метров на тибетской стороне горы. Их палатки засыпало снегом, часть лагерей разрушена, видимость местами не превышает одного метра.

С сегодняшнего дня началась масштабная спасательная операция. К ней привлечены местные спасатели, военные, проводники и жители близлежащих деревень. По данным СМИ, из-за погодных условий вертолётная эвакуация пока невозможна. Тем временем стихия ударила и по соседнему Непалу. Там с конца прошлой недели идут проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни. По официальным данным, погибли не менее 47 человек.

Метеорологи предупреждают: в высокогорье Эвереста сохраняется угроза новых снежных обвалов и сильного ветра.