Астана встречает первые зимние дни в режиме полной мобилизации коммунальных служб, передает BAQ.KZ. Ночью на улицы города вышли более тысячи единиц спецтехники и почти 300 дорожных рабочих, чтобы расчистить столицу от снега и наледи.

По данным акимата, только за 6 ноября из города было вывезено 9 561 кубометр снега — это 777 грузовиков, отправленных на специальные полигоны. С начала зимнего сезона столица уже избавилась почти от 13 тысяч кубометров снежных масс.

Приоритетными остаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего техника выходит во дворы, на площади, тротуары и остановки. Власти города просят жителей и гостей Астаны соблюдать осторожность на дорогах, быть внимательными пешеходами и водителями, а при ухудшении погоды — воздержаться от дальних поездок.