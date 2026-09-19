Тысяча юных художников Алматы установили рекорд Казахстана
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В Алматы в рамках празднования Дня города прошёл детский пленэр «Almaty: Bala.Art – Мың бала», который объединил 1000 юных художников. Мероприятие зарегистрировали в Книге рекордов Казахстана (КИнЭС) как самый масштабный детский пленэр в стране. Участники одновременно создавали картины, посвящённые Алматы.
В своих работах они изображали историю города, Великий шелковый путь и Золотого человека, старые улицы, апорт, горы, фонтаны, современный мегаполис и Алматы будущего. Во время мероприятия также состоялась премьера гимна детства Алматы. Композицию впервые исполнили сводный детский хор и участники пленэра.
Для жителей и гостей города организовали праздничный концерт «С днем рождения, любимый Алматы!». В завершение юные художники вместе развернули большое полотно с символикой «Almaty: Bala.Art – Мың бала».
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