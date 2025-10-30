В Туркестанской области полиция с начала года выдала более 3 тысяч защитных предписаний в отношении лиц, совершивших бытовое насилие, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Меры по профилактике насилия в семье и защите прав граждан обсудила начальник Отдела по борьбе с бытовым насилием департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Жанар Калабаева на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В ходе выступления Жанар Калабаева подчеркнула, что вопросы защиты прав женщин, сохранения семейных ценностей и противодействия бытовому насилию находятся на особом контроле Главы государства и руководства Министерства внутренних дел. По поручению начальника департамента полиции Туркестанской области Мурата Кабденова в регионе проведён второй этап оперативно-профилактических мероприятий "Быт" и "Подучетные лица", а также социальные акции и инициативы — челлендж-флешмоб "В семье без насилия — Казахстан!" и акция "Счастливая семья — счастливая страна".

"В результате проведенных профилактических мероприятий количество особо тяжких преступлений сократилось на 87,5 %", — отметила Жанар Калабаева.

С начала года в органы полиции Туркестанской области поступило около 5 тысяч обращений о фактах бытового насилия, по которым выдано 3 153 защитных предписания в отношении правонарушителей. В настоящее время в регионе функционируют 50 кризисных центров, оказывающих помощь пострадавшим от бытового насилия, а также 17 центров поддержки семьи в районах области.

Совместная работа полиции, акиматов и социальных служб направлена на комплексную защиту пострадавших, профилактику насилия и реабилитацию агрессоров.