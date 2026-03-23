Одним из самых зрелищных моментов празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау стало массовое исполнение народного танца «Қара жорға».

На площади Абылай хана более 2 тысяч мужчин — аксакалы, представители интеллигенции, трудовых коллективов, военнослужащие, спортсмены и молодежь — выступили в национальных шапанах в едином ритме.

Участники отметили, что синхронное исполнение танца стало символом преемственности поколений и ярким проявлением общественного единства.