Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом
В преддверии Дня Абая в Алматы прошел культурный вечер, посвященный наследию великого поэта и просветителя.
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На сцене под открытым небом тысячи зрителей посмотрели документальный фильм «Алғашқы кітап», а затем стали участниками музыкально-поэтической и концертной программы.
Документальный фильм «Алғашқы кітап», снятый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино, рассказывает об истории выхода в свет первого сборника произведений Абая.
Картина в жанре докудрамы повествует о судьбе первой книги поэта, изданной в 1909 году в Санкт-Петербурге в издательстве Ильяса Бораганского. Авторы рассказывают, как произведения Абая были собраны и подготовлены к печати, кто участвовал в издании книги, почему она вышла именно в Санкт-Петербурге и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее публикации.
Завершился вечер совместным исполнением песен Абая под открытым небом - к артистам присоединились более тысячи зрителей.
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