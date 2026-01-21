Тысячи работников и студентов вышли на акции протеста в городах США и университетских кампусах, выступив против иммиграционной политики президента Дональд Трамп, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По информации американских СМИ, акции прошли во вторник – в годовщину второго президентского срока Трампа – и охватили Вашингтон, а также ряд крупных и малых городов страны. Поводом для массовых выступлений стала жёсткая линия администрации по ужесточению иммиграционного контроля и недавние инциденты во время рейдов федеральных служб.

В частности, возмущение общественности вызвала гибель 37-летней матери Рене Гуд в Миннеаполисе, где агент U.S. Immigration and Customs Enforcement смертельно ранил женщину во время иммиграционного рейда в начале января. Видеокадры с протестов показывают, как демонстранты скандировали лозунги против ICE и требовали прекращения силовых операций.

По данным СМИ, сотни людей собрались в столице США и в таких городах, как Эшвилл (Северная Каролина). Студенты выходили на акции в Кливленде (Огайо), а школьники в Санта-Фе (Нью-Мексико) покидали занятия, чтобы принять участие в митинге у здания капитолия штата.

Администрация Трампа заявляет, что получила мандат избирателей на депортацию миллионов нелегальных мигрантов. Однако, согласно последним опросам, большинство американцев не одобряют применение силы со стороны ICE и других федеральных агентств.