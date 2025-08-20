В штате Северная Каролина (США) объявлена обязательная эвакуация жителей прибрежного острова Хаттерас из-за приближающегося урагана "Эрин", передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Стихия, набравшая силу над Атлантическим океаном, классифицируется как ураган второй категории. По данным метеорологов, порывы ветра в его эпицентре достигают 165 км/ч. Несмотря на то, что "Эрин" не должен выйти на сушу, его приближение уже вызывает серьёзное беспокойство — ожидаются разрушительные штормы, высокие волны и масштабные наводнения.

В округе Дэйр, куда входит остров Хаттерас, введён режим чрезвычайного положения. Власти предупреждают: оставаться на месте опасно. Население призывают не терять времени и следовать указаниям спасательных служб.

Спасательные команды уже начали развертывание в зоне риска. Власти также активировали экстренные ресурсы, включая временные укрытия и эвакуационные маршруты.

Жителям региона рекомендуется внимательно следить за прогнозами погоды и обновлениями от официальных источников.