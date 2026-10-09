Тысячи гектаров — из простоя в оборот: в ЗКО вернули государству неиспользуемые земли на 75 млн теңге

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области государству возвращены земельные участки общей площадью более 6 200 гектаров. Их кадастровая стоимость превышает 75 млн теңге.

Нарушения выявила районная прокуратура в ходе анализа соблюдения земельного законодательства. Установлено, что землепользователи длительное время не использовали участки по целевому назначению.

По результатам мер прокурорского надзора земли возвращены в собственность государства. Сейчас ведётся работа по их вовлечению в законный экономический оборот.

Местным исполнительным органам поручено ориентироваться на предоставление возвращённых земель добросовестным землепользователям, проживающим в сельской местности, в соответствии с поручениями Главы государства.