По состоянию на 1 ноября 2025 года государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 394 предприятиях страны. Под удар попали более 9,8 тыс. работников, которым работодатели суммарно недоплатили свыше 2,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Кроме того, в ходе проверок в организациях разных форм собственности обнаружено более 6,5 тыс. нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий выдано 3 369 обязательных предписаний, а на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 428,2 млн тенге.

Благодаря принятым мерам, в том числе установлению жёстких графиков погашения долгов, были защищены права 9,6 тыс. работников, которым выплачено 2 млрд тенге задолженностей.

Министерство труда и социальной защиты населения сообщает, что вопросы контроля за соблюдением трудового законодательства остаются на особом внимании ведомства.

С начала года по 1 ноября 2025 года инспекторами проведено 5 306 проверок, в ходе которых выявлено 6 571 нарушение:

в сфере труда — 5 427;

по безопасности и охране труда — 1 111;

в сфере занятости населения — 33.

В результате принятых мер государство защитило трудовые права 40 тысяч работников.