С начала 2025 года почти девять тысяч казахстанцев из числа социально уязвимых граждан получили гранты на развитие собственного дела? передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По данным Министерства труда и социальной защиты, всего было выдано 8 964 гранта, из которых 5 539 получили жители села. В целом в этом году планируется выделить 9 234 гранта для поддержки новых бизнес-идей.

Интерес к программе оказался высоким: поступило более 22 тысяч заявлений.

Наибольшее число претендентов — многодетные семьи, их около 14,8 тысячи. Кроме того, заявки подали 3,6 тысячи человек с инвалидностью, 2,6 тысячи родителей детей с инвалидностью, 600 получателей адресной социальной помощи, 758 граждан, потерявших кормильца, а также переселенцы и кандасы.

Самое большое количество заявок поступило из Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, наименьшее — из Астаны и области Ұлытау. Полученные гранты направлены в основном на приобретение оборудования, инвентаря и развитие животноводства.

В категории получателей лидируют многодетные семьи — им выдано свыше 5,8 тысячи грантов. Также поддержку получили люди с инвалидностью, родители детей с особыми потребностями, переселенцы и граждане, потерявшие кормильца.

В 2025 году прием заявлений проходил в два потока, по итогам которых выдано более 8,9 тысячи грантов. Сейчас стартовал дополнительный этап за счет сэкономленных средств, в рамках которого планируется распределить еще 270 грантов в девяти регионах страны.

Отбор участников проходит через портал Business.enbek.kz. Кандидаты презентуют свои бизнес-проекты перед комиссией, которая оценивает их по четким критериям — от конкурентоспособности идеи до потенциала создания новых рабочих мест. Все этапы — от подачи заявки до получения решения — полностью автоматизированы и доступны онлайн.

В следующем году программа продолжится: запланировано выделение еще 9 тысяч грантов, что позволит тысячам казахстанцев реализовать свои идеи и открыть собственное дело.