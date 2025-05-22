В Сенате Парламента РК прозвучало резкое заявление о массовом правовом произволе в отношении граждан, передает BAQ.KZ.

Депутат Алибек Нугманов в своём депутатском запросе потребовал немедленного реагирования со стороны правительства на волну сфабрикованных уголовных дел, которыми, по его словам, страдают тысячи казахстанцев.

"Мы погрязли в липовых делах. Людей привлекают к ответственности без достаточных доказательств, на основании голословных заявлений. Это не борьба с преступностью - это разрушение судеб человеческих судеб", — заявил Нугманов.

По его словам, в уголовной системе накапливается огромное количество дел, возбуждённых по формальным признакам, без объективной экспертизы и соблюдения презумпции невиновности. Под давление нередко попадают представители бизнеса, предприниматели, а также рядовые граждане, не способные защитить свои права в судах.

Сенатор подчеркнул, что правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона, а не "по разнарядке" или ради статистики. Он также напомнил, что подобная практика подрывает доверие общества к государственным институтам и наносит серьёзный удар по инвестиционному климату.

Нугманов призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел провести ревизию подозрительных уголовных дел и обеспечить защиту прав добросовестных граждан. Он также предложил ввести дополнительные механизмы контроля за действиями следственных органов и расширить возможности парламентского и общественного контроля.