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Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат

Сегодня, 19:05
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: pixabay.com

В Сенате Парламента РК прозвучало резкое заявление о массовом правовом произволе в отношении граждан, передает BAQ.KZ.

Депутат Алибек Нугманов в своём депутатском запросе потребовал немедленного реагирования со стороны правительства на волну сфабрикованных уголовных дел, которыми, по его словам, страдают тысячи казахстанцев.

"Мы погрязли в липовых делах. Людей привлекают к ответственности без достаточных доказательств, на основании голословных заявлений. Это не борьба с преступностью - это разрушение судеб человеческих судеб", — заявил Нугманов.

По его словам, в уголовной системе накапливается огромное количество дел, возбуждённых по формальным признакам, без объективной экспертизы и соблюдения презумпции невиновности. Под давление нередко попадают представители бизнеса, предприниматели, а также рядовые граждане, не способные защитить свои права в судах.

Сенатор подчеркнул, что правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона, а не "по разнарядке" или ради статистики. Он также напомнил, что подобная практика подрывает доверие общества к государственным институтам и наносит серьёзный удар по инвестиционному климату.

Нугманов призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел провести ревизию подозрительных уголовных дел и обеспечить защиту прав добросовестных граждан. Он также предложил ввести дополнительные механизмы контроля за действиями следственных органов и расширить возможности парламентского и общественного контроля.

"Если государство не сможет защитить человека от неправомерного преследования, оно потеряет доверие. И тогда говорить о правовом государстве будет бессмысленно", — подчеркнул сенатор.

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