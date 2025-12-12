Утренний рейс на трассе A36 в немецком Кведлинбурге закончился настоящим куриным побегом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Грузовик, перевозивший птиц, по неизвестной причине потерял управление и перевернулся, рассыпав по дороге 15-тонный груз. Водитель, к счастью, не пострадал.

Зато этим шансом моментально воспользовались пассажиры фуры — около пяти тысяч кур вырвались наружу и разбрелись по автобану и его окрестностям. На участке, ведущем в сторону Брауншвейга, движение пришлось полностью перекрыть.

К месту происшествия вызвали ветеринарную службу и сотрудников дорожного ведомства, которые занялись отловом пернатых беглецов. Акция по возвращению кур в клетки растянулась на несколько часов и стала, пожалуй, самым шумным и хаотичным событием этого утра.