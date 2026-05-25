Тысячи людей протестуют в Мадриде: что требуют жители

В испанском Мадриде тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом цен на жильё и сложностями с его доступностью.

Акция была организована Союзом арендаторов Мадрида при поддержке других профсоюзов и общественных движений. Она стала началом серии протестов, которые в июне планируются более чем в 20 городах страны.

Участники прошли маршем от проспекта Прадо до улицы Севилья. Они несли плакат с надписью: "Жильё стоит нам жизни" и скандировали лозунги против подорожания аренды и покупки жилья. По их словам, ситуация в городе стала критической.

Как сообщают в Euronews, средняя аренда в Мадриде уже превышает 1500 евро в месяц.

Протестующие требуют вернуть бессрочные договоры аренды, снизить цены на жильё, а также повысить минимальную зарплату и пенсии до 1500 евро. Они заявляют, что за последние пять лет аренда в городе выросла более чем на 50%, и теперь у многих людей уходит более 70% дохода только на оплату жилья.

Перед началом акции представитель профсоюза Алисия дель Рио заявила, что текущая система жилья "разрушает жизни людей, которые хотят просто иметь свой дом". Она также призвала к гражданскому неповиновению, чтобы изменить ситуацию.

Протесты проходят на фоне сложного положения молодёжи. По данным Совета молодёжи Испании, молодому работнику сейчас нужно тратить почти весь доход – около 99% только на аренду отдельного жилья. Из-за этого всё меньше молодых людей могут жить самостоятельно: в 2025 году таких было лишь 14,5%, что является самым низким показателем за всё время наблюдений.

Организаторы считают, что без серьёзных изменений в жилищной политике проблема будет только усиливаться и усиливать социальное неравенство.