Тысячи людей протестуют в Мадриде: что требуют жители
В испанском Мадриде тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом цен на жильё и сложностями с его доступностью.
Акция была организована Союзом арендаторов Мадрида при поддержке других профсоюзов и общественных движений. Она стала началом серии протестов, которые в июне планируются более чем в 20 городах страны.
Участники прошли маршем от проспекта Прадо до улицы Севилья. Они несли плакат с надписью: "Жильё стоит нам жизни" и скандировали лозунги против подорожания аренды и покупки жилья. По их словам, ситуация в городе стала критической.
Как сообщают в Euronews, средняя аренда в Мадриде уже превышает 1500 евро в месяц.
Протестующие требуют вернуть бессрочные договоры аренды, снизить цены на жильё, а также повысить минимальную зарплату и пенсии до 1500 евро. Они заявляют, что за последние пять лет аренда в городе выросла более чем на 50%, и теперь у многих людей уходит более 70% дохода только на оплату жилья.
Перед началом акции представитель профсоюза Алисия дель Рио заявила, что текущая система жилья "разрушает жизни людей, которые хотят просто иметь свой дом". Она также призвала к гражданскому неповиновению, чтобы изменить ситуацию.
Протесты проходят на фоне сложного положения молодёжи. По данным Совета молодёжи Испании, молодому работнику сейчас нужно тратить почти весь доход – около 99% только на аренду отдельного жилья. Из-за этого всё меньше молодых людей могут жить самостоятельно: в 2025 году таких было лишь 14,5%, что является самым низким показателем за всё время наблюдений.
Организаторы считают, что без серьёзных изменений в жилищной политике проблема будет только усиливаться и усиливать социальное неравенство.
