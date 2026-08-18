Тысячи нарушений нашли в школах Казахстана перед учебным годом

В Казахстане в рамках подготовки к новому учебному году санитарно-эпидемиологическим мониторингом охватили 99% школьных объектов. По итогам проверок выдано 8,4 тысяч предписаний об устранении нарушений, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, мониторинг также охватил 95% школьных столовых и 96% медицинских пунктов.

По итогам санитарно-эпидемиологического контроля выдано 8,4 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, принято 287 мер оперативного реагирования.

По состоянию на 13 августа исполнено 82,8% предписаний – нарушения устранены на 6 961 объекте.

Отдельное внимание уделили организации питания школьников. Мониторингом охвачено 95% школьных столовых, или 6 338 объектов.

«До начала нового учебного года необходимо обеспечить полное устранение выявленных нарушений. Требования Стандарта питания в школах должны выполняться неукоснительно», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

В Минздраве также напомнили, что с 1 февраля 2026 года для объектов, предназначенных для детей и финансируемых из государственного бюджета, действует особый порядок государственного контроля.

Работа по устранению выявленных нарушений должна быть завершена до начала нового учебного года.