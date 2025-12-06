В нескольких городах Германии прошли массовые акции протеста школьников против принятого Бундестагом закона о новой модели военной службы. По данным агентства DPA, тысячи учащихся покинули занятия, несмотря на обязательное посещение школы, передаёт BAQ.KZ.

Демонстрации проходили под девизом "Школьная забастовка против воинской повинности". В Берлине, по информации полиции, собрались около 3 тысяч человек, которые прошли маршем по району Кройцберг. Среди протестующих были как старшеклассники, так и ученики младших классов, а также родители с детьми.

Крупные акции также прошли в Гамбурге (1,7 тыс. человек), Дортмунде (1 тыс.), Франкфурте-на-Майне (около 600). Сотни участников вышли на протесты в Бохуме, Дюссельдорфе, Кёльне, Эссене и других городах Северного Рейна — Вестфалии. В Саксонии в акциях приняли участие около 2 тысяч молодых людей в Дрездене, Лейпциге и Хемнице. На юге страны протесты прошли в Гейдельберге, Мюнхене и Штутгарте.

Участники держали плакаты с лозунгами: "Ни человека, ни цента Бундесверу", "Больше на образование, меньше на вооружения", "Для выборов слишком молодые, но для войны хватает", "За будущее без обязательных служб".

Напомним, 5 декабря Бундестаг принял законопроект министра обороны Бориса Писториуса, который вводит новую модель военной службы. Документ предусматривает обязательное медицинское освидетельствование молодых людей и возвращает систему воинского учёта. Потенциальные рекруты также должны будут заполнять анкеты о состоянии здоровья, физической подготовке и готовности служить в вооружённых силах.