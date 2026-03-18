В области Жетысу в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения при обращении с опасными отходами в образовательных учреждениях, передает BAQ.kz.

Проверка показала, что в некоторых школах и государственных детских садах отработанные ртутьсодержащие лампы хранились с нарушениями. Более тысячи неисправных ламп долгое время держали в подвалах и складских помещениях, которые не подходят для хранения опасных отходов.

Согласно санитарным нормам, такие лампы подлежат изолированному хранению и обязательной специализированной утилизации. Несоблюдение этих требований создавало риск для здоровья учащихся и работников.

По акту прокурорского надзора выявленные нарушения устранены, опасные отходы вывезены и утилизированы в установленном порядке.

В результате защищены права более 5 тысяч человек, в том числе свыше 4 тысяч учащихся и более 700 сотрудников образовательных учреждений.