Тысячи опасных отходов годами хранились в подвалах школ в области Жетысу
Несоблюдение этих требований создавало риск для здоровья учащихся и работников.
Сегодня 2026, 21:24
Фото: Istockphoto
В области Жетысу в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения при обращении с опасными отходами в образовательных учреждениях, передает BAQ.kz.
Проверка показала, что в некоторых школах и государственных детских садах отработанные ртутьсодержащие лампы хранились с нарушениями. Более тысячи неисправных ламп долгое время держали в подвалах и складских помещениях, которые не подходят для хранения опасных отходов.
Согласно санитарным нормам, такие лампы подлежат изолированному хранению и обязательной специализированной утилизации. Несоблюдение этих требований создавало риск для здоровья учащихся и работников.
По акту прокурорского надзора выявленные нарушения устранены, опасные отходы вывезены и утилизированы в установленном порядке.
В результате защищены права более 5 тысяч человек, в том числе свыше 4 тысяч учащихся и более 700 сотрудников образовательных учреждений.
