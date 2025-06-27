По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане продолжается масштабная программа модернизации школ в малых городах, районных центрах и сельской местности, передает BAQ.KZ. Цель проекта - сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, создав для всех учеников равные, современные и безопасные условия для обучения и развития.

Каждый год в рамках этой инициативы обновляется не менее 1000 школ по семи ключевым направлениям. В программу входят капитальный и текущий ремонты зданий, оснащение кабинетов новейшим оборудованием по предметам, включая физику, химию, биологию и робототехнику, а также улучшение школьной инфраструктуры: библиотек, столовых, мебели и систем безопасности.

В 2025–2026 учебном году запланировано приобретение почти 1000 современных специализированных кабинетов, которые будут установлены в школах по всей стране. Библиотеки в 509 учебных заведениях получат обновлённые фонды и цифровое оборудование. В 375 школах улучшат условия в столовых, а в 598 школах проведут ремонтные работы. В 409 учебных заведениях будет полностью заменена устаревшая мебель.

В результате модернизации качественно улучшатся условия обучения для 369 тысяч школьников. Это один из самых масштабных проектов в сфере образования за последние годы, направленный на системное повышение уровня школьной среды, вне зависимости от региона.