Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова после атаки США на гражданские и военные объекты в Каракасе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

Многие туристы беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах в связи с задержками в расписании рейсов. Аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт имени королевы Беатрикс на острове Аруба - 44. В то же время 169 рейсов были отмены в международном аэропорту имени Луиса Муньоса Марина в Пуэрто-Рико.