  • 4 Января, 13:03

Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 аэропортов.

Сегодня, 11:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
166
Фото: Pixabay.com

Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова после атаки США на гражданские и военные объекты в Каракасе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

Многие туристы беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах в связи с задержками в расписании рейсов. Аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт имени королевы Беатрикс на острове Аруба - 44. В то же время 169 рейсов были отмены в международном аэропорту имени Луиса Муньоса Марина в Пуэрто-Рико.

"В общей сложности ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 аэропортов, в том числе на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине, Сент-Люсии, Барбадосе и других островах", - добавила газета.

Самое читаемое

Наверх