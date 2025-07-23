Сегодня в Шымкенте прошла масштабная экологическая акция в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. Уборка одновременно охватила все пять районов города и стала настоящим праздником единения, труда и заботы об окружающей среде.

Участники акции очистили дворы, пешеходные дорожки, арыки и обочины дорог. Особое внимание уделили покосу сухостоя и санитарной обрезке деревьев. К инициативе активно присоединились жители города, ветераны, волонтёры, молодежные организации и коммунальные службы. Атмосфера была по-настоящему объединяющей: люди разных поколений вышли на улицы с одной целью — сделать Шымкент чище и уютнее.

Житель города Нуржан Есенкулов подчеркнул, что такие мероприятия — не только про чистоту, но и про воспитание:

"Бережное отношение к природе – это связь между поколениями. Когда город чистый – и на душе становится светлее", — отметил он.

Активистка молодежного движения Дана Ерханова добавила, что участие в акции помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде:

"Мы убираем не просто двор, а создаем комфортную среду для жизни. Забота о природе — это часть духовного воспитания", — поделилась она.

Во время акции также проводились беседы и разъяснительная работа с горожанами по вопросам экологии, сортировки мусора и бережного отношения к природе. Организаторы отметили, что такие встречи особенно важны для молодежи, поскольку именно от их сознательности зависит экологическое будущее страны.

"Чистота — это не только внешний облик города, но и отражение внутренней культуры. Мы не просто убираем — мы воспитываем уважение к родной земле", — говорят организаторы акции.