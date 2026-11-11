Тюк сена за 700 теңге: Жамбылская область готовит к зиме 4,1 млн голов скота

Поголовье скота в Жамбылской области за девять месяцев выросло на 300 тысяч и достигло 4,1 млн голов. Кормов на зиму заготовили даже больше плана, но в нескольких районах до нужных объемов пока не дотянули.

Зимовать в регионе будут 484,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 3,5 млн овец и коз, 204,2 тыс. лошадей и 8,6 тыс. верблюдов. В начале года поголовье составляло 3,8 млн, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

На зиму планировали заготовить 3,3 млн тонн кормов, а собрали 3,365 млн тонн, или 101,4% плана. Сена запасли 2 млн 284,6 тыс. тонн, соломы 491,9 тыс. тонн, силоса 117,1 тыс. тонн. Сенажа набралось 134,7 тыс. тонн, концентрированных кормов 337,9 тыс. тонн, по этим позициям план выполнен на 95,4% и 92,8%.

Отстающие районы назвали поименно. С сенажом не справились Мойынкумский район и район имени Т. Рыскулова, с концентрированными кормами Жамбылский, Мойынкумский и Таласский.

Сейчас тюк сена в области стоит 600–700 теңге, люцерна 1 000–1 200 теңге, килограмм концентрированного корма 110–120 теңге. Для личных подсобных хозяйств заготовили 1 519,7 тонны кормов при плане 1 485,8 тонны. Чтобы обеспечить их доступными кормами, с сельхозпредприятиями подписали 98 меморандумов.

Всего в регионе 5 862 зимовки, 1 020 из них находятся на отдаленных пастбищах. Именно на них аким области Ербол Карашукеев попросил обратить особое внимание.

«Во время зимней кампании фермеры не должны столкнуться ни с какими трудностями. Уже сейчас нужно проверить по каждой из 1 020 отдаленных зимовок дороги, связь, источники воды, запасы топлива и кормов. Вакцинацию необходимо полностью завершить до начала зимовки. Для обслуживания отдаленных зимовок нужно сформировать мобильные ветеринарные группы, а биотермические ямы привести в соответствие с требованиями», сказал Ербол Карашукеев.

Отдельно аким потребовал не допустить краж скота на дальних зимовках.

«Нужно организовать профилактические рейды и вместе с ветеринарными службами усилить контроль за перевозкой скота», отметил он.

Вопросы зимовки обсудили на аппаратном совещании в акимате. Аким поручил постоянно отслеживать цены на корма и проработать создание резервного запаса, чтобы не допустить их необоснованного роста. Отстающим районам велели подтянуть заготовку, пересчитать реальную потребность подсобных хозяйств в кормах и заключить больше меморандумов. Заранее определят и технику для расчистки дорог к зимовкам от снега, а подрядчиков утвердят до начала снегопадов.