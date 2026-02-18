Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) направит международную наблюдательную миссию на республиканский референдум по принятию новой Конституции Казахстана, который состоится 15 марта 2026 года. Об этом сообщили в Посольстве Республики Казахстан в Азербайджане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Решение об участии ТюркПА в наблюдении за плебисцитом было обсуждено в ходе встречи посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байеля с Генеральным секретарём Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамилем Хасаном.

В рамках переговоров посол подчеркнул значение ТюркПА в развитии общетюркского межпарламентского взаимодействия и выразил заинтересованность казахстанской стороны в дальнейшем укреплении и систематизации деятельности организации.

В этой связи Алим Байель вручил Рамилю Хасану официальное приглашение Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева принять участие в наблюдении за предстоящим референдумом в качестве международных наблюдателей.

В свою очередь Генеральный секретарь ТюркПА поблагодарил за приглашение и подтвердил готовность направить делегацию для участия в наблюдении за референдумом. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане политические преобразования и проинформировал о планах организации на 2026 год.