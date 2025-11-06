Тюркский медиамир объединяется: Qazcontent принял председательство в ATNA
В Астане состоялось заседание Альянса тюркских информационных агентств — ATNA. Представители Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана обсудили развитие цифровых технологий, борьбу с дезинформацией и внедрение искусственного интеллекта в журналистику. Казахстан, в лице АО "Qazcontent", официально принял председательство в Альянсе сроком на два года. Подробности в репортаже BAQ.kz.
