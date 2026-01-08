Тюрьма за ложные сообщения: МВД напомнило родителям об ответственности
Департамент по противодействию киберпреступности МВД обращает внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
- Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб, - отмечают в МВД.
Полицейские напоминают, что за совершение данного деяния законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.
- В целях профилактики киберпреступлений гражданам рекомендуется не распространять непроверенную информацию, не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет, разъяснять детям наличие ответственности родителей за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, а также при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.
Полиция призывает граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.
