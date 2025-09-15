У 19-летнего петропавловца изъяли почти 100 граммов мефедрона
Полицейские Северо-Казахстанской области задержали 19-летнего жителя Петропавловска, у которого при личном досмотре обнаружили 100 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: это синтетический наркотик мефедрон весом 98,64 грамма, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Задержание стало результатом целенаправленной работы правоохранителей по пресечению каналов сбыта наркотиков, что остаётся одним из приоритетов в борьбе с наркопреступностью.
По предварительным данным, молодой человек может быть причастен к деятельности интернет-магазина, специализирующегося на продаже запрещённых веществ. Полицейские не исключают, что он выполнял функции "закладчика" или курьера.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства, в том числе каналы поставки и круг соучастников.
Стражи порядка напоминают: за сбыт наркотических средств в особо крупном размере казахстанским законодательством предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
