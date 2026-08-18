У 242 тысяч детей в Казахстане выявили заболевания после профосмотров

В Казахстане по итогам профилактических осмотров заболевания выявили у 242 тыс. детей. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, за первое полугодие 2026 года профилактические осмотры прошли 2,3 млн детей – это 52% годового плана. Остальные должны пройти обследование до конца года.

«По результатам осмотров заболевания выявлены у 11% детей – это 242 тысячи. В структуре выявленных заболеваний преобладают кариес, анемия и миопия», – сообщила Акмарал Альназарова.

Из числа детей с выявленными патологиями 86,7 тыс., или 36% подлежащих динамическому наблюдению, уже взяты под контроль.

Министр также сообщила, что за последние три года оснащенность школьных медицинских пунктов и их обеспеченность кадрами выросли до 95%.

В этом году порядок проведения профилактических осмотров пересмотрели. Впервые для раннего выявления заболеваний у всех детей планируется использовать цифровые диагностические устройства, в том числе ЭКГ, фонендоскопы, пульсоксиметры, отоскопы и интраоральные камеры с применением технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в рамках дорожной карты «Болашаққа сау тіспен», которая реализуется с 2025 года, количество стоматологических кабинетов увеличилось со 145 до 288.

На стоматологическую помощь детям и беременным в 2026 году предусмотрено 36 млрд тенге. В 2025 году на эти цели было выделено 37 млрд тенге, а в 2024 году – 32 млрд тенге.